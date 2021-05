Endlich: Sprachnachrichten bei WhatsApp in doppelter Geschwindigkeit anhören

Wenn nach zehn Minuten und gefühlt hunderten "Ähms..." immer noch nichts gesagt ist, dann muss es eine WhatsApp-Sprachnachricht sein. Manche benutzen diese Nachrichten exzessiv, schicken minutenlange Monologe an ihre Freunde und stellen damit deren Geduld auf die Probe.

WhatsApp hat zum Glück jetzt eine Funktion eingeführt, die solche Freundschaften retten könnte: Man kann Sprachnachrichten im Chat nun auch in 1,5-facher und in doppelter Geschwindigkeit abhören.

Das geht ganz einfach. Drückt man jetzt in der Sprachnachricht auf das "Play"-Symbol, wird das Profilbild des Nutzer in der Sprachnachricht durch eine graue Geschwindigkeitsanzeige ersetzt. Einmal drauftippen steigert die Geschwindigkeit auf 1,5, zweimal drauftippen stellt auf doppelte Geschwindigkeit. Beim dritten Tippen hörst du die Nachricht wieder in normaler Geschwindigkeit.