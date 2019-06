Das schwarze Treiben zu Pfingsten gehört schon lange zum Leipziger Stadtbild. Überall sind vielgestaltige, zumeist aber düster gekleidete Wesen zu sehen, die Straßenbahnen, Einkaufspassagen, Museen, ja selbst Kirchen bevölkern. Die Einwohner selbst nehmen das alljährliche Spektakel gelassen hin, viele bewundern die fantasievoll gestalteten Gewänder der zahlreichen Festival-Besucher.

Kultureller Höhepunkt der Schwarzen Szene

Bis zu 20 000 Goths aus aller Welt besuchen Leipzig jedes Jahr zum Wave-Gotik-Treffen. Im Gegensatz zu anderen Festivals liegen die Veranstaltungsorte über die ganze Stadt verteilt. Außerdem hat das Treffen weit mehr zu bieten als Konzerte: Ausstellungen, Theater und Filmaufführungen ergänzen das Programm.

Bildrechte: Christoph Hardt Mark Benecke im Interview Mark Benecke im Interview Weiter Hinzu kommen u.a. Lesungen von Sebastian Fitzek und Mark Benecke. Der Eintritt in mehrere Leipziger Museen ist mit WGT-Bändchen frei, so etwa im Museum der Bildenden Künste, im Ägyptischen Museum und in die Grassimuseen. Zudem bieten diese Museen thematisch passende Führungen an. Im „Heidnischen Dorf“ am Torhaus Dölitz lebt das Mittelalter wieder auf. Auch der Szenengottesdienst in der Peterskirche und der berühmten „Stricknachmittag für Schwarzromantiker“, bei dem alte Handarbeitstechniken erlernt werden können, gehören mittlerweile fest zum Programm.

Die britische Band White Lies tritt Freitag Nacht auf dem AGRA-Gelände auf. Bildrechte: Gullick An rund 40 Orten überall in der Stadt und im benachbarten Markkleeberg treten Künstler und Bands auf, etwa in den altehrwürdigen Gemäuern der Moritzbastei, in der stimmungsvollen Kirchenruine Wachau, in der Kuppelhalle des Volkspalasts oder in den heiligen Hallen der neogotischen Heilandskirche. Neben bekannten Szenegrößen laden „Undergroundbands“ und Künstler aus den Randbereichen der Szenemusik zu musikalischen Neuentdeckungen ein. Bands wie White Lies, Cradle of Filth, Joachim Witt, Goethes Erben, Jonathan Bree, Das Ich, Fehlfarben und viele mehr stehen auf dem Programm.

Das WGT auch ohne Bändchen erleben