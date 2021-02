Wintereinbruch in Mitteldeutschland

Ein Blick aus dem Fenster hat heute gereicht, um zu wissen, dass der Winter uns noch nicht verlassen will. Während einige von uns sich fühlen wie in einem Wintermärchen und vergnügt durch den Schnee stapfen, sind andere verärgert. Dazu gehören auch die Berufspendler.

Der Deutsche Wetterdienst rät, wenn möglich am Wochenende zuhause bleiben. Doch das kann sich nicht jeder leisten. Denn ob Schnee liegt oder nicht, Pendler müssen es trotzdem zur Arbeit schaffen.

Aufgrund von extremem Unwetter kommt es in weiten Teilen des Landes zu Verspätungen und Zugausfällen.

Der Winterdienst hat alle Hände voll zu tun. Bildrechte: imago images/ Christian Grube

Kann man auf der Seite der Deutschen Bahn lesen. Der Fernverkehr zwischen Berlin, Leipzig/Halle und Erfurt sowie zwischen Dresden, Leipzig und Erfurt ist mindestens bis zum Nachmittag eingestellt. Auch der Fernverkehr zwischen Köln/Dortmund, Hannover, Magdeburg, Leipzig und Dresden ist vorerst eingestellt. Doch auch beim Nahverkehr gab es am Sonntag Vormittag Probleme. Busse, Trams und S-Bahnen kamen nicht gegen den Schnee an. So kann man der Webseite der Leipziger Verkehrsbetriebe folgende Information entnehmen: