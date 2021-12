Ist der Frühling jetzt schon da?

In diesem Jahr konnten wir uns endlich mal wieder über weiße Weihnachten freuen. In vielen Gebieten in Mitteldeutschland hat es sogar vom 23. bis 26. Dezember durchgeschneit. Den Frost haben wir aber wohl alle in den Knochen gespürt. Kein Wunder: Das Thermometer hat vielerorts minus 10 Grad angezeigt. Das zeigt das Thermometer auch in den kommenden Tagen - jedoch genau auf der anderen Seite. Bis zu 15 Grad plus soll es zu Silvester in Mitteldeutschland geben.