Sonne und 27 Grad am Wochenende: Es wird wieder sommerlich!

Im Juni wird es heiß, das ist nicht ungewöhnlich. Am wärmsten war es in Bernburg am 18. Juni mit 36,2 Grad. Ungewöhnlich war die Länge der Hitzewelle. An fünf Tagen am Stück wurden Temperaturen über 30 Grad gemessen. Normalerweise ist es im Juni nur an zwei bis drei Tagen in Folge so heiß.