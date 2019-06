Wetter in Mitteldeutschland: Superhitze mit bis zu 39 Grad befürchtet

Wir erwarten am Mittwoch und Donnerstag über 35 Grad. Vereinzelt sind auch 38 oder 39 Grad möglich, aber das ist noch nicht so genau abzusehen, weil wir bislang noch nicht wissen, wie viele Wolken sich an diesen Tagen bilden.

Bedeutet: Es ist möglich, dass bisherige Hitzerekorde gebrochen werden. Diese sehr warme Wetterlage in der nächsten Woche sei durchaus ungewöhnlich, meint MDR Wetterexpertin Krämer. "Normalerweise haben wir diese hohen Temperaturen es erst Ende Juli". Dazu käme, dass die Durchschnittstemperatur in diesem Monat schon jetzt vier bis fünf Grad über Durchschnitt liegt.

Die Nächte in der nächsten Woche dürften alles andere als entspannt werden. "Durch die hohen Temperaturen tagsüber sinkt in der Nacht das Thermometer vor allem in den Großstädten in Mitteldeutschland oft nicht unter 20 Grad", warnt Krämer.