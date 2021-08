Wann kommt das Sommerwetter wieder?

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich wohl noch gedulden: Schönes Sommerwetter bleibt auch in dieser Woche eher aus. Die Voraussagen des MDR Wetterstudios für die kommenden Tage zeichnen ein nasses und mildes Bild. Auch Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst sieht vor allem zu Beginn dieser Woche viele Wolken und Niederschläge – deswegen solle man bei einem Ausflug auch immer an Regenkleidung denken.