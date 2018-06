Zu warm, zu kalt, zu trocken, zu nass - über das Wetter gibt es immer etwas zu sagen. Gerade in den letzten Wochen gibt es aber besonders viel Gesprächsstoff her, findet Alexander Marx vom Klimabüro Mitteldeutschland:

Ungewöhnlich viele Gewitter und starke Trockenheit wechselten sich in den vergangenen Wochen ab. Immer wieder gab es Unwetterwarnungen vor schweren Gewitter und Starkregen. In Mitteldeutschland litt besonders das Vogtland unter Starkregen und Überschwemmungen. Wohingegen besonders die Region Mansfeld-Südharz von Dürre betroffen war. Dort ist es sogar verboten Wasser zum Gießen oder Autowaschen zu verwenden. Auch die Altmark und der Norden Sachsens, wie Meissen und Bautzen, sind immer wieder von starker Trockenheit betroffen. Gefährdet diese Trockenheit die Zukunft der Landwirte in dieser Gegend?