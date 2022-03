Viel Sonne am Wochenende: Danach wird das Wetter wechselhaft

Vergangenen Sonntag war Frühlingsbeginn und das haben wir in dieser Woche durch die warmen Temperaturen zu spüren bekommen. Aber aufgepasst: für wechselhaftes Wetter, sollten wir dennoch in den kommenden Tagen gewappnet sein. Wie der Wetterausblick für Mitteldeutschland aussieht, erfahrt ihr hier.

Das MDR-Wetterstudio berichtet, dass es am Wochenende noch trocken und relativ sonnenscheinreich bleibt. Gerade der Samstag verspricht einen sehr sonnigen Start in den Tag.

Am sonnigsten wird es in Südthüringen, denn da liegen die Höchstwerte bei mäßigem Wind zwischen 13 und 18 Grad. Auch am Sonntag erwartet uns noch ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix.