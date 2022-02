Ausblick aufs Wochenende: So sonnig wird es in Mitteldeutschland

Die Wetteraussichten für das Wochenede sind viel versprechend in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aufgrund eines Hochdruckgebiets in unserer Region steht die Wetterlage insgesamt im Zeichen von Besserung und Beruhigung.

Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig hat im MDR JUMP-Interview berichtet, dass der Freitag eher noch unbeständig bleibe. Ein Tiefdruckgebiet aus Skandinavien lenke mäßig kalte Meeresluft zu uns und die bringe Schauer mit sich.

Die Schauer greifen im Tagesverlauf von Nordwesten her über. Dementsprechend sind zunächst Thüringen und Sachsen-Anhalt betroffen und zum Nachmittag bis Abend werden sie auch Sachsen erreichen.

Am Samstag und vor allem am Sonntag lässt sich dann die Sonne blicken und die Sonnenbrillen können ausgepackt werden. Das Hochdruckgebiet führe dazu, dass deutlich trockenere Luftmassen zu uns geführt werden, erzählt Peter Zedler weiter. Zwar sei bis Samstagvormittag noch die Übergangsphase vom unbeständigen Freitag ins sonnige Wochenende mancherorts in Sachsen zu spüren, doch das lege sich im weiteren Tagesverlauf.