Wie wird das Wetter? Wetter-Apps im Test

Neben der Standardansicht der Zwei-Tage-Vorausschau könnt ihr euch auch bis zu 16 Tage anzeigen lassen. Habt ihr euren Standort ermitteln lassen, zeigt euch die App auch einen Regenradar für eure Region an. Als kleines Extra gibt es auch in dieser App eine Webcam in eurer Nähe, sofern sie vorhanden ist. Neben dem aktuellen Gesundheitswetter bekommt ihr auch hier einige Informationen zum akuten Pollenflug. Und dazu auch noch Informationen zum Sonnenauf- und -untergang. Die Daten bekommt die App vom Deutschen Wetterdienst. In der kostenfreien Version von Wetter.com ist jedoch zahlreich Werbung vorhanden. In verschiedenen Bezahlmodellen könnt ihr sie aber entfernen lassen.