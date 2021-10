"Wetten, dass..." feiert Jubiläum: Diese Stars sind dabei

Vor wenigen Wochen kündigte die schwedische Kultband ABBA ihr Comeback an. Björn Ulvaeus und Benny Andersson berichten am Samstag in der Show wie bewegend das Zusammentreffen im Studio nach so vielen Jahren war. Udo Lindenberg und Helene Fischer stürmen die Bühne und auch für die Kids ist etwas dabei. Anna, Elsa, Olaf und das ganze Musical-Ensemble "Disneys DIE EISKÖNIGIN – Das Musical" werden über die Bilschirme flimmern.