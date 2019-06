Werden smarte Lautsprecher bald zum Spion?

Prüfen die Innenminister, ob in Zukunft Amazon Echo, Google Home und andere smarte Geräte abgehört werden können? Könnten Alexa und Siri bald eine wichtige Rolle bei Ermittlungen spielen? Darüber wird seit Tagen heftig diskutiert.

Worum geht es bei der Debatte genau?

Bildrechte: imago images / UPI Photo Um smarte Geräte im Haushalt. Das können digitale Kühlschränke sein, smarte Strommessgeräte, aber eben auch Lautsprecher mit Sprachassistenten wie Alexa (Amazon Echo), Google Home oder auch Siri (Apple). Je nach Bauart können diese Geräte verschiedene Daten sammeln: Wann ist jemand zu Hause? Was wurde zum Sprachassistenten wann gesagt? Was wurde in der Wohnung besprochen? Was wurde über den Assistenten bestellt?

Warum wird jetzt über smarte Geräte diskutiert?

Die gesammelten Daten der in vielen Haushalten genutzten Geräte würden auch für Strafverfolger immer wichtiger, hatte letzte Woche ein Sprecher des Bundesinnenministeriums gesagt. Ähnlich klang es auch in einer Beschlussvorlage für die Konferenz der Innenminister am 13. und 14. Juni in Köln. Darin hieß es, "dass die Spurensicherung in der digitalen Welt eine immer größere Bedeutung einnimmt und die Strafverfolgungsbehörden daher in der Lage sein müssen, digitale Spuren zu erkennen, zu sichern und auszuwerten". Dazu sagte Ende letzter Woche Niedersachsens Ministerpräsident Boris Pistorius, es gehe mitnichten darum, mögliche Datenquellen für die Polizeiarbeit zu erweitern. Er sagte:

Bildrechte: imago/Jürgen Heinrich Dann hätte letztlich jeder, der "Alexa" oder "Google Home" benutzt, im Zweifel eine Abhörwanze im Wohnzimmer.

Der Blick auf China zeige, wohin hemmungsloses Abhören führen könne. Auch Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote sieht das offenbar so. Er sagte, eine Erweiterung von behördlichen Befugnissen auf smarte Geräte sei nicht notwendig. Offen bleibt aber, ob Geheimdienste die Daten aus Alexa und Co. schon nutzen. Die Bundesregierung hatte eine entsprechende Anfrage vom ARD-Magazin "Kontraste" nicht beantwortet.

Welche Chancen hat der Vorschlag zu mehr Abhören?

Datenschützer warnten in den letzten Tagen deutlich vor einem Behördenzugriffe auf smarte Geräte für zu Hause. Der Eingriff in die Privatsphäre sei zu stark, die Ermittler sollten sich besser auf legale Methoden konzentrieren. Zu einem demokratischen Staat gehöre auch das Gefühl von Unbeobachtetheit, sagte der Bundesbeauftragte für Datenschutz Ulrich Kelber (SPD). Thüringens Datenschutzbeauftragter Dr. Lutz Hasse sagte bei MDR JUMP:

Bildrechte: MEDIEN360G Die Sorglosigkeit der Bürger auszunutzen, um sie abzuhören, da muss man überlegen, welche rechtlichen Schranken es da gibt.

Schon jetzt greife der Staat in die Privatsphäre ein und höre zum Beispiel Smartphones ab, um Verbrechen zu verhindern. Diese rechtlichen Grundlagen wolle man jetzt auf andere Technik ausweiten.

Wir werden als Datenschützer so lange dagegen halten, wie es geht.

Im Übrigen seien schon die ersten Innenminister aus den Plänen ausgeschert. Am Ende werde von den Abhörplänen wohl nichts übrig bleiben.

Ist das Abhören von smarten Lautsprechern technisch möglich?

Grundsätzlich könnten Ermittler auf das zugreifen, was die Mikrophone von Alexa, Google Home und Co. in Privatwohnungen mitschneiden. Das wird von den Geräten an die Hersteller übertragen und von ihnen gespeichert, um die Erkennungsqualität von Sprachbefehlen zu verbessern. Allerdings wird immer nur dann etwas aufgezeichnet, wenn das Mikrofon an ist, sagt Ronald Eikenberg von c't. Also immer dann, wenn man sich per Sprachbefehl an die Assistenten wendet. Die Ermittler könnten auch das Mikrofon nicht selbst anschalten, wenn das aus ist. Der c't-Experte sagte MDR JUMP:

Bildrechte: c't/Ronald Eikenberg Aktuell ist das aber nicht implementiert. Da müsste man hingehen und ein neues Betriebssystem aufspielen und dann eben aus der Ferne auf die Geräte zugreifen. Aber bevor das passiert, werden die Hersteller ziemlich sicher auf die Barrikaden gehen. Weil sich dann natürlich niemand mehr so einen Alexa-Lautsprecher hinstellen würde.

Anders als bei Smartphones könnten Ermittler auch keine Trojaner-Programme auf die Geräte aufspielen, der dann Handydaten, Standorte oder Gespräche mitschneidet. Das erlaube die Software der smarten Assistenten nicht.

Fazit