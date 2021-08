Zwischen Spaß und Straftat: Wer haftet, wenn Kinder Schäden verursachen?

Von einem Norma-Markt in Magdeburg ist nicht mehr viel übrig. Bei einem Brand am Sonntag ist die Filiale komplett ausgebrannt . Nun ermittelt die Polizei gegen Kinder und Jugendliche. Zeugen hätten angegeben, vor dem Brand eine Gruppe im Bereich um den Supermarkt gesehen zu haben. Zwei Tatverdächtige seien nach Angaben der Polizei bereits ermittelt worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand – doch wer haftet dafür, wenn Kinder solche Schäden verursachen?

Wenn Eltern also im Abstand von maximal 30 Minuten regelmäßig nach ihrem Kind sehen, ist das laut der Bundesrichter vollkommen ausreichend. Die Aufsichtspflicht richtet sich außerdem nach dem Alter und der Reife des Kindes. Je jünger und unvernünftiger ein Kind ist, desto mehr sollten Eltern ein Auge auf ihren Nachwuchs haben. Bei Sieben- bis Achtjährigen ist keine regelmäßige Kontrolle in so kurzen Abständen notwendig. In diesem Alter können Kinder auch ohne Aufsicht spielen – so lange die Eltern sich in groben Zügen einen Überblick verschaffen.