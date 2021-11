Fasching, Karneval oder Fastnacht: Woher kommen die unterschiedlichen Bezeichnungen?

Gemein haben jedoch alle Bezeichnungen die Verbindung zur christlichen Fastenzeit und lassen sich auch etymologisch so herleiten. So lässt sich das Wort Karneval auf die Wörter "carne" und "levare" zurückführen, was sich mit "Fleisch weglassen" übersetzten lässt. Und auch Fasching erklärt sich als "Fastenschank". Also der letzte Ausschank alkoholischer Getränke vor der damals sehr strikten Fastenzeit.