Emotional und aufregend: Eure Wende-Geschichten

Meine Freunde und ich fuhren wie jeden Samstag-Abend in unsere Lieblingsdisco, wo es immer brechend voll war. Nur an diesem Abend war alles anders. Gähnende Leere , alle erfuhren von der Grenzöffnung. Also beschlossen wir, am nächsten Tag auch loszufahren. Ziel war eigentlich Frankfurt. Das war mit diesen überfüllten Straßen, wie wir dann schnell feststellen mussten aussichtslos. Also war unser erster Stop die Tankstelle Herleshausen. Da teilten nette Leute Orangen aus.