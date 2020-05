Erster bemannter SpaceX-Flug auch über Mitteldeutschland zu sehen

Elon Musk hält mal wieder die halbe Welt in Atem. Dieses Mal mit einer Premiere. Eine Raumkapsel seiner Firma SpaceX soll an die Raumstation ISS andocken. Am späten Mittwochabend soll sie vom Kennedy Space Center in Florida aus starten. An Bord sind dann die beiden Astronauten Doug Hurley und Robert Behnken. Es ist seit neun Jahren der erste bemannte Weltraumflug von US-Boden aus.