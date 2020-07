WM-Triumph vor 30 Jahren: Was machen Deutschlands Fußballhelden heute?

Andreas "Andy" Brehme schoss Deutschland am 8. Juli 1990 in Rom mit seinem Elfer in den Fußballhimmel. Fünf Minuten vor Spielende. Was für eine Nervenstärke!! Dabei galt Argentiniens Torwart Sergio Goycochea als Elfer-Killer. Bildrechte: imago images / Sammy Minkoff