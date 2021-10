Weltmädchentag: Warum werden Gebäude pink angeleuchtet?

Zum Weltmädchentag werden in Deutschland 85 bekannte Wahrzeichen in rund 40 Städten um die Wette leuchten. Hinter der Aktion steckt das Hilfswerk Plan International . Auch in Mitteldeutschland sind Gebäude dabei:

Wir machen das zum 9. Mal in Folge in der Farbe Pink und sind dabei geblieben, weil wir damit die Aufmerksamkeit erreichen, die wir wollen... Pink hat eine starke Signalwirkung und es machen immer mehr Städte in Deutschland mit.

Die digitale Medienkompetenz muss dringend ausgebaut werden, um junge Menschen in der Ausbildung ihres Urteilsvermögens zu unterstützen. Nur mit dieser Sicherheit sind Mädchen und junge Frauen in der Lage, sich online und in den sozialen Medien zu engagieren und für ihre Themen und Rechte einzustehen.

Die Kinderrechtsorganisation Save the Children hat anlässlich des Weltmädchentages einen Bericht veröffentlicht, wonach jedes Jahr mehr als 22.000 Mädchen an den Folgen früher Schwangerschaften und Geburten sterben. Grund dafür seien Kinderehen - eine der schlimmsten und tödlichsten Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen, so die Organisation. Am weitesten verbreitet sind Kinderehen in West- und Zentralafrika. Dort, aber auch in Ostasien, der Pazifikregion oder in Lateinamerika und der Karibik würden jedes Jahr Millionen Mädchen in Ehen gezwungen, oftmals mit viel älteren Männern. Sie dürften nicht länger Kinder sein, müssten die Schule verlassen und sogar ihr Leben ist in Gefahr. Denn Komplikationen bei einer Geburt sind die häufigste Todesursache bei Mädchen im Teenageralter.