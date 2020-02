Weltkrebstag: "60 Prozent der Krebserkrankungen sind heilbar"

04.02.2020 | 10:47 Uhr

Eine Welt ohne Krebs schaffen - das ist das Motto des Weltkrebstages in diesem Jahr. Da geht es nicht so sehr darum, dass man Krebs heilen kann oder Menschen dagegen impfen kann. Sondern es geht darum, dass man das Risiko für eine Krebserkrankung senken möchte. Über den Stand der Forschung in Sachen Krebs haben wir mit Professor Hanno Glimm gesprochen. Er ist Direktor des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen in Dresden.