Die ganze Wahrheit über Männer und Frauen

Ein umgekehrtes Bild bietet sich, wenn man sich die Statistik der Agenturen für Arbeit anschaut: In Thüringen sind rund 416.000 Männer sozialverischerungspflichtig beschäftigt. Aber nur 390.500 Frauen. Obwohl es also mehr Frauen in Thüringen gibt, arbeiten die Männer mehr. Gleiches gilt für Sachsen und Sachsen-Anhalt.



Gleichzeitig verdienen Frauen im Durchschnitt immer noch weniger als Männer. Aber auch nicht in allen Bundesländern, in Sachsen-Anhalt verdienen Frauen zum Beispiel ein klein wenig mehr. Besonders auffällig ist es in Brandenburg. Bildrechte: MDR JUMP/imago/Westend61

Diese sogenannte "Gender-Pay-Gap" gehört zu den Faktoren, die dafür sorgen, dass Frauen häufiger von Altersarmut betroffen sind, als Männer. Klar, wer weniger verdient, zahlt weniger in die Rentenkasse und bekommt am Ende auch weniger Rente. 16,4 Prozent der Frauen über 65 gelten als von Altersarmut betroffen. Bei den Männern sind es "nur" 12.7 Prozent.

Mehr Männer im Knast

Es gibt aber auch Statistiken, in denen Männer besonders unangenehm auffallen. Zum Beispiel beim Blick in die Gefängnisse. In allen drei mitteldeutschen Bundesländern sitzen wesentlich mehr Männer als Frauen ein. In Thüringen zum Beispiel 1.283 Männer und keine einzige Frau. In Sachsen-Anhalt sind es 1.475 Männer und 20 Frauen. Und in Sachen sieht die Sache ähnlich aus: Auf 3.569 Männer kommen 301 Frauen.

Und auch in der polizeilichen Kriminalstatistik fallen Männer negativ auf: 2018 gerieten insgesamt rund 2 Millionen Menschen unter den Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Drei Viertel davon waren Männer.

Was lernen wir daraus?