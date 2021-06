Weltblutspendetag: Situation in Mitteldeutschland kritisch

Jedes Jahr, am 14. Juni macht der Weltblutspendetag auf die Bedeutung der Blutspende und das damit verbundene soziale Engagement von Blutspenderinnen und Blutspendern weltweit aufmerksam. Spenden kann man bei den regionalen DRK-Blutspendediensten. So bleiben die Blutspende bzw. die Blutpräparate, die daraus entstehen, in der eigenen Region und werden an Patientinnen und Patienten weitergegeben. Wir haben bei Blutspendediensten nachgefragt, wie die derzeitige Versorgungslage aussieht.