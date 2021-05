Sind Bienen die besseren Spürhunde?

Zum Weltbienentag lassen wir es uns nicht nehmen, die nützlichen Tierchen zu ehren. Obwohl sie auch sonst immer mal wieder Schlagzeilen machen. Zuletzt haben niederländische Forschende Bienen so trainiert, dass sie eine Covid-19-Erkrankung erkennen können. Bienenexpertin Melanie von Orlow hat uns im MDR JUMP Interview verraten, wie man Bienen trainieren kann und was die Insekten noch so drauf haben.

MDR JUMP: Wie trainiert man denn Bienen?

Melanie von Orlow: Man muss nur was Leckeres anbieten. Man muss die nämlich auf Futterstellen trainieren. Das geht tatsächlich sehr gut, denn sie haben einen fantastischen Geruchssinn.

MDR JUMP: Bienen haben ja gar keine Nasen, wie machen die das?

Bildrechte: MDR/Viola Simank Melanie von Orlow: Die Nasen der Biene sind die Antennen, also diese Fühler links und rechts. Die sind hochgradig sensibel und können also wirklich kleinste Spuren feststellen und selbst von Dingen, wo man denkt: Die können gar nicht so großartig riechen. Krankheiten sind ein bekanntes Beispiel. Inzwischen hat man sie sogar auf Sprengstoffe trainieren können. Das heißt, auch als Minensucher sind Honigbienen geeignet.

MDR JUMP: Angeblich können Bienen sogar Matheaufgaben lösen. Welche Talente haben sie noch?

Melanie von Orlow: Bienen können voneinander lernen und zwar auch durch Zuschauen. Es gibt ganz tolle Untersuchungen an Hummeln. Da konnte man wirklich zeigen, dass wenn eine Hummel, die gelernt hat eine Kugel in die Mitte eines Feldes zu rollen belohnt wird und eine andere dabei zuschaut, dass die das dann nur durchs Zuschauen lernt. Und sie lernt das nicht nur, sie optimiert das noch. Sie hat dann nämlich irgendwann kapiert: Okay, es ist sinnvoll die Kugel auf kürzestem Weg in die Mitte zu rollen und vielleicht keinen Umweg zu nehmen.

MDR JUMP: Dabei haben die so ein winziges Gehirn - wie passt das denn zusammen?