Kennst du die Welterbe-Stätten in Mitteldeutschland?

In Deutschland gibt es 46 Orte, die von der UNESCO den Titel Welterbe erhalten haben. Zehn davon liegen in Mitteldeutschland. In Mitteldeutschland hat Sachsen-Anhalt die meisten UNESCO-Welterbestätten: Fünf Orte sind es dort. Dazu gehören zum Beispiel der Naumburger Dom, das Bauhaus in Dessau und die Altstadt, die Stiftskirche und das Schloss von Quedlinburg. In Thüringen zählen das Bauhaus in Weimar, sowie die Wartburg in Eisenach dazu. Ganz neu dabei in der Liste: Erst im vergangenen Jahr wurde die Montanregion in Sachsen zum Welterbe ernannt.