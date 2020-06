Welches Haustier passt zu meiner Familie?

„Ich möchte ein Haustier!“ - Diesen Satz hören die meisten Eltern irgendwann. Denn ein Tier kann das Familienleben noch schöner machen. Immerhin werden in Deutschland etwa 34 Millionen Haustiere gehalten. Im Idealfall übernimmt in einer Familie auch das Kind Verantwortung und Hund oder Katze werden ein treuer Begleiter zum Spielen und Kuscheln. Zusätzlich kann es Ängste und Stress abbauen. Aber dennoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Denn ein Tier benötigt auch viel Zeit für Füttern und Pflege. Der Deutsche Tierschutzbund schreibt in einer Broschüre: „Auch wenn Kinder hoch und heilig versprechen, die Versorgung des Tieres zu übernehmen, zeigt die Erfahrung, dass die Eltern letztendlich doch häufig einspringen müssen.“ Wir haben die wichtigsten Punkte für die Entscheidungsfindung zusammengefasst.