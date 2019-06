Welche Gewittermythen stimmen wirklich?

Mythos 2: Wenn es blitzt, sollte man nicht telefonieren Mythos 2: Wenn es blitzt, sollte man nicht telefonieren

"In städtischen Gebieten muss man sich keine Sorgen machen", gibt Experte Betz teilweise Entwarnung. Dort seien Leitungen meist unterirdisch verlegt und stark verzweigt. Die Überspannung nach einem Blitzeinschlag wird so schnell aufgeteilt. In ländlichen Gegenden dagegen verlaufen Telefonleitungen häufig über der Erde und sind oft nur wenig verzweigt. "So kann bei einem Blitz die Überspannung bis ins Haus gelangen", so der Blitzforscher. Gefahr droht aber nur, wenn man eins der ganz alten Festnetztelefone mit Schnur hat. „Darüber kann Spannung übertragen werden“, sagt Florian Rost.