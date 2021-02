Update: Schneemassen in Mitteldeutschland - Autobahnen dicht, Zugausfälle, Schulen zu

Nach dem heftigen Wintereinbruch in vielen Teilen Mitteldeutschlands am Wochenende soll es mit Extremwetter weitergehen: Der Deutsche Wetterdienst hat vor teils kräftigem Schneefällen mit bis zu 25 Zentimetern Neuschnee gewarnt. Es muss weiter mit Einschränkungen gerechnet werden.

LKW versinken im Schnee

Schnee und Glatteis machen vor allem den Autofahrern zu schaffen. Laut Polizei hat es viele Unfälle gegeben. Außerdem stehen vielerorts Lkw quer. Betroffen waren am Montagmorgen nahezu alle Autobahnen in Mitteldeutschland. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Auch jetzt noch gibt es stundenlange Wartezeiten, z.B. auch der A4, Richtung Frankfurt zwischen Ronneburg und Stadtroda. Dort waren in der Nacht zum Montag reihenweise Lastwagen in Schneeverwehungen stecken geblieben. Viele kleinere Straßen sind wegen Schneeverwehungen gesperrt.

Bahn meldet Ausfälle und Verspätungen

Bei der Bahn gibt es im Regional- und Fernverkehr seit Sonntag große Einschränkungen. Und es werden weiter Probleme erwartet, teilte die Deutsche Bahn mit:

Schnee und Eis werden den Nah- und Fernverkehr der DB in weiten Teilen des Landes auch am Montag beeinträchtigen. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.

Bildrechte: dpa Die Bahn hat den Fernverkehr vielerorts "bis auf weiteres" eingestellt. Ab Dresden verkehren bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge mehr in Richtung Leipzig, Frankfurt, Hannover und Köln, teilte die Bahn mit. Außerdem sei der Fernverkehr nördlich von Frankfurt komplett eingestellt. Die Bahn erwartete, die Einschränkungen im Laufe des Nachmittags schrittweise aufheben zu können. Auch zahlreiche S-Bahnen, vor allem im Raum Leipzig/Halle sind ausgefallen.

Abellio Rail Mitteldeutschland hatte am Sonntag den Zugverkehr vorübergehend gestoppt. Schienenersatzverkehr könne wegen der Witterung nicht angeboten werden, teilte das Bahnunternehmen in Halle mit.

Mit einer schrittweisen Wiederaufnahme des Betriebes ist frühestens ab den Vormittagsstunden des Montag zu rechnen.

Betroffen sind laut Abellio folgende Strecken:

Halle, Dessau und Magdeburg in Richtung Bernburg, Aschersleben und Halberstadt

die gesamte Harzregion

von Stendal und Magdeburg nach Wolfsburg

Halle in Richtung Sangerhausen -Nordhausen - Leinefelde – Kassel

Sangerhausen – Erfurt

die Unstrutbahn von Naumburg nach Wangen

Halle/Leipzig nach Jena - Saalfeld beziehungsweise nach Erfurt –Eisenach

ÖPNV in Leipzig, Jena und Magdeburg zusammengebrochen

Bildrechte: dpa Im Nahverkehr hat es am Montagmorgen massive Einschränkungen gegeben. In Leipzig wurde der Nahverkehr komplett ausgesetzt. Zuvor sollen mehrere Bahnen entgleist sein. Auch in Magdeburg stehen die Straßenbahnen im Depot. Die Verkehrsbetriebe hatten in der Nacht zeitweise einen Notbetrieb mit Bussen. Dieser musste aber wieder eingestellt werden, nachdem sich zahlreiche Busse auf den Straßen festgefahren hatten. In Halle fahren erste Straßenbahnen wieder bzw. es gibt einen Schienersatzverkehr. In Jena werden Busse und Bahnen heute ganztägig nicht fahren. Es sei keine sicherer Verkehr möglich. Das beträfe auch die Linien der JES Verkehrsgesellschaft im Saale-Holzland-Kreis. Bis in die frühen Morgenstunden habe ein Triebwagen mit Schneepflugdie Straßenbahngleise geräumt, musste dann aber angesichts der Schneemengen aufgeben. Auch in Gotha und in Mühlhausen wurde der Nahverkehr eingestellt.

Notbetreuung in Thüringen ausgesetzt

Wegen des Wintereinbruchs bleiben in Thüringen zunächst alle Schulen geschlossen. Es findet weder Präsenzunterricht noch eine Notbetreuung statt, teilte das Thüringer Bildungsministerium mit. Schulen, die sonst eine Betreuung anbieten würden, seien am Montag notfallmäßig besetzt, um vereinzelt ankommende Kinder solange aufnehmen zu können, bis eine Abholung organisiert werden kann, hieß es. Ob Kitas öffnen, könnten die Träger selbst entscheiden.

Impfungen müssen verschoben werden

Der Wintereinbruch stoppt auch die Arbeit in einem Corona-Impfzentrum in Sachsen-Anhalt. In Sangerhausen könne nicht sichergestellt werden, dass wegen der Witterung genügend Personal für die Impfungen kommen könne, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz. Wer für diesen Montag einen Termin vereinbart habe, solle sich für einen neuen Termin in dieser Woche beim Impfzentrum melden. Auch die Thüringer Corona-Impfstellen bleiben am Montagvormittag wegen des Wintereinbruchs geschlossen. Für den Nachmittag solle die Lage neu bewertet werden, teilte ein Sprecher mit.

Winterwetter dauert an