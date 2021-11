Die MDR JUMP Weihnachtsmarkttour ist zurück!

In den vergangenen Jahren hatten Sarah und Lars bei ihrer Tour nicht nur eine Menge Geschenke, wie Spielekonsolen und MDR JUMP-Toaster dabei. In ihrem großen Geschenke-Sack war auch immer viel Musik! Die kam unter anderem von Popstar Wincent Weiss („Feuerwerk“), Chartstürmer Philipp Dittberner ("Wolke 4") und Sängerin Jessica Wahls von der erfolgreichsten Girlgroup Deutschlands, den No Angels. Was und wen Sarah und Lars für dieses Jahr mit im Gepäck dabei haben, verraten wir bald. Bleibt also gespannt!