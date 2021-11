Die MDR JUMP Weihnachtsmarkttour 2021 im Radio!

Weil uns das mit euch zusammen im letzten Jahr so viel Spaß gemacht hat, haben wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Showprogramm für euch zusammengestellt. Am besten, ihr nehmt euch ab dem 26.11. freitags zwischen 18 und 20 Uhr mal nichts weiter vor, außer MDR JUMP einzuschalten! Am Freitag, den 26.11. gibt es die ersten zwei Stunden Weihnachtsmarkttour-Spezial, auch am Freitag, den 03.12 und am 17.12. sind weitere Shows mit Sarah und Lars geplant. Auch Max Giesinger, Lena, Alle Farben, Joris & Lotte, Johannes Oerding, Nico Santos und noch viele mehr sind mit dabei. Ihr dürft euch auf exklusive Weihnachtssongs der Stars und viele Grußbotschaften freuen. Stargast in der ersten Show wird Michael Schulte sein. Er hat uns verraten, dass er sich schon sehr darauf freut, dabei zu sein und bringt uns schon ein wenig in Weihnachtsstimmung: