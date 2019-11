Sind Waren vom Weihnachtsmarkt vom Umtausch ausgeschlossen?

Es weihnachtet in ganz Mitteldeutschland: Die Thüringische Landeshauptstadt Erfurt stellt sich auf einen vorweihnachtlichen Besucheransturm ein. Beim 169. Weihnachtsmarkt auf dem Erfurter Domplatz werden vom 26. November an bis zu zwei Millionen Gäste erwartet.

An 27 Tagen können die Besucher in diesem Jahr entlang von Verkaufsständen unter anderem mit Christbaumschmuck, Stollen, Töpferwaren und Glasdekoration bummeln und im Schein von 20 000 umweltfreundlichen LED-Lämpchen Glühwein oder Eierpunsch trinken oder Bratwürste naschen.

Bleibt die Frage, was passiert mit den ganzen Einkäufen, wenn man zu Hause feststellt, etwas ist kaputt. Landläufig heißt es, Waren vom Weihnachtsmarkt seien vom Umtausch ausgeschlossen. Aber stimmt das? Das haben wir den MDR JUMP-Rechtsexperten Thomas Kinschewski gefragt:

Also, damit steht dem entspannten Bummel über dem Lieblingsweihnachtsmarkt nichts mehr im Wege! Übrigens: Die mitteldeutsche Weihnachtstradition geht deutlich über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hinaus. Sachsen hat in der letzten Woche sogar in Brüssel die Weihnachtszeit eingeläutet. Das Agrarministerium teilt mit, im EU-Verbindungsbüro sei der 13. erzgebirgische Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Neben Spielzeug und Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge sollen kulinarische Spezialitäten die Europapolitiker auf den Geschmack bringen.