Weihnachtsmärkte trotz Corona? - So bereiten sich die Städte vor

In Sachsen richten sich alle Augen natürlich auf den Dresdner Striezelmarkt. Die Stadt Dresden will den Markt auf keinen Fall absagen. Allerdings werde er deutlich anders aussehen, als in den vergangenen Jahren, erzählt Robert Franke vom Amt für Wirtschaftsförderung dem MDR. So sollen die gastronomischen Einrichtungen abgesperrt werden, damit die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden können. Alle anderen Stände sollen in der Altstadt verteilt werden.



Auch Chemnitz hat sich ein ausgeklügeltes Konzept überlegt, um den Weihnachtsmarkt zu entzerren. Statt eines großen soll es mehrere kleinere Areale geben, die nur nach Voranmeldung betreten werden dürfen. Die Anmeldung soll per App erfolgen.



In Riesa steht man dagegen vor einem ziemlich großen Problem. Dort lässt sich der Weihnachtsmarkt unter den geltenden Bedingungen kaum realisieren. Hier überlegt man deshalb, einen Markt in der Sachsenarena aufzubauen, statt ihn unter freiem Himmel stattfinden zu lassen.



Ob der Markt in Leipzig stattfinden wird, ist noch unklar. Dort hoffen die Verantwortlichen auf weniger strenge regeln in der neuen Corona-Schutzverordnung, die am 1. November kommen soll. Ob dann mit Maskenpflicht, Alkoholverbot oder an mehreren Locations in der Stadt, das ist allerdings auch noch in der Schwebe.