Weihnachtsmärkte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Welche Regeln gelten nun?

Die 30 Meter hohe Tanne für den Dresdner Striezelmarkt steht bereits. Der Weihnachtsmarkt soll dann in rund zwei Wochen, ab dem 22.11., beginnen. Bei vielen Menschen herrscht jedoch Unsicherheit darüber, unter welchen Bedingungen die Märkte in diesem Jahr stattfinden können. Die Regelungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind von Markt zu Markt unterschiedlich.

Sachsen setzt auf Flanier- und Verweilbereiche

Sachsen ist nach wie vor das Bundesland mit der höchsten Infektionsrate. Seit Montag, den 08. November, gilt daher die Corona-Verordnung, um auch die vierte Welle in den Griff zu bekommen. In weiten Teilen des öffentlichen Lebens, wie der Innengastronomie oder Kultureinrichtungen, greift jetzt die 2G-Regel. Nur wer genesen oder geimpft ist, hat hier noch Zutritt. Für Weihnachtsmärkte gibt es laut der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnungen aber besondere Regeln, auch wenn die sogenannte Vorwarnstufe schon überschritten ist. Im Fokus stehen dabei die Flanier- und Verweilbereiche, welche Marktbetreiber einführen können.

Im Flanierbereich befindet man sich zum Beispiel, wenn man von Stand zu Stand geht. Dort gilt dann keine 2G-Regel, ganz unabhängig von der Inzidenz. Außerdem muss auch keine Maske getragen werden – es wird aber bei dichten Gedränge empfohlen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Zum Verweilbereich zählen die Orte des Marktes, an denen man stehen bleibt, um bspw. etwas zu essen oder zu trinken. Hier gilt 2G und die Maskenpflicht erst, wenn mehr als 1.000 Leute anwesend sind. Außerdem werden Kontakte erst ab dieser Anzahl an Besucherinnen und Besuchern erfasst, davor nicht.

Wenn ein Markt in Sachsen diese Verweil- und Flanierbereiche nicht einführt, gelten andere Regeln: Erfolgt keine Einteilung, gilt einerseits die Maskenpflicht abseits des eigenen Platzes und Kontakte werden zur Nachverfolgung erfasst. Außerdem gilt 2G, wenn gleichzeitig mehr als 1.000 Menschen anwesend sind.

Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands mit dem größten Schwibbogen der Welt: Striezelmarkt in Dresden 2019

Sachsen-Anhalt: Weihnachtsmärkte sollen trotz Corona stattfinden

Die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt sollen trotz der angespannten Infektionslage stattfinden. In Halle beginnt der Weihnachtsmarkt am 23. November und soll an fünf verschiedenen Orten stattfinden, um Abstand zu gewährleisten. 2G oder 3G zu kontrollieren, sei laut dem Veranstalter nicht möglich. Der Geschäftsführer des Halleschen Stadtmarketings, Mark Lange, hofft auf die Mithilfe der Besucherinnen und Besucher, die auf den Abstand achten.

Bildrechte: MDR/Andreas Manke Alles, was wir an Vorsorge treffen konnten, haben wir getan. Und jetzt gilt es natürlich, unseren Besucherinnen und Besuchern ein bisschen Verantwortung auch in die Hände zu geben, um mitzuhelfen, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann.

In Quedlinburg setzt man währenddessen auf die 2G-Regelung in bestimmten Bereichen, für die es dann auch separate Einlassbändchen gibt. In Stendal und Magdeburg gibt es ähnliche Konzepte wie in Halle. Stendal verzichtet in diesem Jahr, nach Angaben der Stadtverwaltung, jedoch komplett auf ein Bühnenprogramm. Es werde außerdem zusätzliche Kontrollen geben, ob Abstände korrekt eingehalten werden.

In der Landeshauptstadt Magdeburg sollen die Lichterwelten und der Weihnachtsmarkt ohne 2G- oder 3G-Regelungen stattfinden. Der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte, Paul-Gerhard Stieger, erklärte gegenüber dem MDR, dass der Markt für alle frei zugänglich sein sollte – deswegen werde es auch keine verpflichtende 2G- oder 3G-Regel geben. In einigen begehbaren Hütten sehe das aber anders aus, dort könne man Weihnachtsfeiern unter "2G- oder 3G-Bedingungen machen, aber nicht spontan in diese Hütte reingehen."

Thüringen

Der Erfurter Weihnachtsmarkt soll mit der 2G-Regelung stattfinden. So wolle man Händlern und Schaustellern eine planbare Perspektive bieten, sagt die amtierende Amtsärztin Winnie Melzer. Für Kinder gäbe es eine Ausnahme verkündet die Stadt auf ihrer Webseite.

Die große leuchtende Pyramide wird auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt jedes Jahr von einer alteingesessenen Schaustellerfamilie aufgestellt.

Der Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz findet unabhängig von Warnstufen unter 2G, ohne Mindestabstand und Masken statt. Eine Ausnahme wird für ungeimpfte Kinder gemacht, die mit dem Testnachweis aus der Schule auf den eingezäunten Domplatz dürfen.

In Jena soll der Weihnachtsmarkt nach der Pause im vergangenen Jahr jedoch wie gewohnt auf dem Marktplatz stattfinden, ganz ohne 2G- oder 3G-Regelungen. Darauf könne nach derzeitiger Infektionslage verzichtet werden, so die Stadt. Alle Bereiche des Marktes sollen dann frei zugänglich sein. Wenn es besonders eng wird, seien Gäste aber dazu verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.