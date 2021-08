Weihnachtsmärkte bei uns: Planer sind optimistisch für dieses Jahr

Advent und Weihnachten sind Ende August noch weit weg, auch wenn die ersten Supermärkte schon Lebkuchen und Spekulatius in die Regale stellen. Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte müssen aber schon im Sommer viel organisieren, damit im Advent Besucher Glühwein und gebrannten Mandeln genießen können

"Wir machen Weihnachten"

Die Planer geben sich optimistisch, dass nach den Absagen vom letzten Jahr dieses Weihnachten weitgehend normal läuft. Auch wenn unklar ist, wie sich die Corona-Lage im Herbst bei den derzeitigen Impfquoten weiterentwickelt. Das zeigt eine Nachfrage von MDR JUMP bei einigen der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Bildrechte: imago/Rainer Weisflog Das Spielzeugdorf Seiffen, die „Männelmacher“ und der Weihnachtsmarkt: Das gehört für die Region und die vielen Besucher einfach zusammen. Für sie fühlte sich das kleine Erzgebirgsdorf in der letzten Adventszeit irgendwie nicht komplett an, als Weihnachtsmarkt und große Bergparade ausfielen. Dabei sollte der 30. Geburtstag der Seiffener Weihnacht groß gefeiert werden. Der wird in diesem Jahr ab dem 26. November nachgeholt, sagt Anke Gläßer von der Touristinformation.

Wir planen und gehen davon aus, dass es stattfinden wird. Unser Slogan heißt 'Wir machen Weihnachten'.

Dazu gehören auch der Lichterzug am 4. Dezember und die große Bergparade am 11. Dezember. Den Planern im Spielzeugdorf könnte dabei auch in die Karten spielen, dass ihr Weihnachtsmarkt nicht zentral an einem Ort stattfindet. Die Seiffener Weihnacht zieht sich durch das ganze Dorf, vorbei am Bunten Haus und am Spielzeugmuseum.

Wir stehen mit einer Firma seit längerem in Kontakt, zwecks Testungen, wenn dies erforderlich ist. Es gibt ein Hygienekonzept. Es gibt Hinweisschilder, die aussagen, was sollte der Gast beachten. Auch Besucherstromlenkung ist möglich und geplant, falls dies Bedingung sein sollte.

Eine erneute Absage wie im letzten Jahr wäre dagegen eine Katastrophe, sagt Anke Gläßer. Schließlich leben der Ort und die Region von der traditionellen Holzkunst für Weihnachten und für die ist ab September bis Dezember Hochsaison.

Dresden plant wieder einen zentralen Striezelmarkt ohne Erweiterung

Auch der Dresdner Striezelmarkt musste in der zweiten Corona-Welle abgesagt werden. Der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung Robert Franke sagte:

Bildrechte: imago images / Sylvio Dittrich Die Stadt plant weiter, in diesem Jahr wieder einen Striezelmarkt durchzuführen. Wie Infektionsgeschehen und die entsprechenden gesetzlichen Regelungen das Marktgeschehen beeinflussen werden, lässt ich aber noch nicht seriös beurteilen.

Im letzten Jahr hatte Dresden auch mit einem zweiten Standort neben dem Altmarkt geplant. Ein Teil des Striezelmarktes sollte auf dem Terrassenufer stattfinden und so für mehr Platz für Besucher und Händler sorgen. Am Ende klappte auch dieser Plan für Dresden nicht. In diesem Jahr plant die Stadt ohne diese Erweiterung.

"In Adventszeit kommen zwei Millionen Besucher nach Erfurt"

Vor Corona besuchten zwölf Millionen Touristen pro Jahr Erfurt. Allein in der Adventszeit kamen zwei Millionen in Thüringens Landeshauptstadt, sagt Kristin Luther, Projektleiterin Tourismusmarketing. Im Dezember übernachteten fast 60.000 Besucher aus Deutschland und dem Ausland in Erfurt. Die besuchten neben dem Weihnachtsmarkt auch Museen und Theater, gingen essen und kauften einen Teil ihrer Geschenke in Erfurt, so Luther. Eine erneute Absage des Weihnachtsmarktes wäre damit für viele Branchen ein herber Schlag.

Bildrechte: MDR/Jana Münkel Dann würden die Beherbergungs- und Gastronomiebranche, die kulturellen Partner und der Einzelhandel mit der Absage des Weihnachtsmarktes einen erheblichen Teil ihres Umsatzes unwiederbringlich verlieren.

Auch Leipzig plant für einen neuen Anlauf für den Weihnachtsmarkt 2021. Zumindest zeigt das die Webseite des Marktamtes der Stadt. Anfang August hieß es aus dem Rathaus, man wage derzeit noch keine Prognose, wolle sich aber gut für den Advent vorbereiten. Das Tourismusmarketing der Messestadt sprach von einer „deutlich positiveren“ Situation im Vergleich zu 2020, da mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft ist.

Rudolstadt plant mit etwas weniger Händlern als üblich

Auch die MDR JUMP-Weihnachtsmarkttour konnte im letzten Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Hier singt Jessica Wahls bei „Schillers Weihnacht“ in Rudolstadt 2019. Bildrechte: MDR JUMP/Jens Borghardt Die Rudolstädter und ihre Besucher mussten im letzten Jahr auf „Schillers Weihnacht“ verzichten, wie der nostalgische Adventsmarkt im Herzen der Stadt an der Saale genannt wird. In diesem Jahr sollen ab dem 26. November wieder Händler, Kunsthandwerker und Hütten mit Leckereien Gäste locken. Aktuell arbeiteten die Veranstalter des Weihnachtsmarktes an einem Infektionsschutzkonzept für den Markt, sagte Organisator Frank Grünert MDR JUMP:

Momentan planen wir mit einer kleinen Einschränkung der Händleranzahl. Den Besucherstrom werden wir lenken, falls es die dann gültigen Vorgaben der Landesregierung verlangen.