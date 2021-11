Weihnachtsmärkte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Wo gelten welche Regeln?

Viele Menschen haben sich nach der Pause im letzten Jahr auf die Weihnachtsmärkte in ihrer Region gefreut. Doch nun herrscht bei vielen auch Unsicherheit, welche Märkte überhaupt stattfinden dürfen – und falls ja, mit welchen Regeln.

Der Weihnachtsbaum auf dem Dresdner Striezelmarkt steht bereits, doch der Markt selbst kann in diesem Jahr keine Besucher empfangen. In Sachsen wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. Das verkündete Wirtschaftsminister Martin Dulig auf der Kabinettspressekonferenz.

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß Ab Montag sind Klubs, Theater, Kultureinrichtungen und Sporteinrichtungen geschlossen. Es wird auch keine Weihnachtsmärkte geben.

Grundlage für diesen Beschluss ist die neue Corona-Notfallverordnung mit strengeren Maßnahmen. Demnach ist die Durchführung von sämtlichen Veranstaltungen nicht mehr erlaubt.

Im Nachbarland Sachsen-Anhalt sieht das anders aus, hier haben einige Märkte bereits ihre Tore für Besucher geöffnet. In Magdeburg hat der Weihnachtsmarkt an diesem Montag begonnen und sieht im Freien auch keine Regelungen, wie 3G oder 2G vor. Der Geschäftsführer Paul-Gerhard Stieger begründete das gegenüber MDR SACHSEN-Anhalt mit den Landesregeln, die das so auch zulassen würden.

Bildrechte: imago images/Christian Schroedter Es ist halt schwierig, in einer rechtlichen Lage – wo man sagt, der Markt ist frei zugänglich und das Land sagt auch, ihr braucht kein 2G und 3G zu machen – irgendwelche Regelungen einzuführen.

Für Hütten und Innenbereiche gelten 2G (und optional 2G plus). Außerdem werde laut Stieger kein hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt – Glühwein gibt es in diesem Jahr also ohne zusätzlichen „Schuss“. Und der Markt schließt außerdem früher: in der Woche um 21 Uhr, am Wochenende um 22 Uhr.

In Dessau-Roßlau eröffnet der Weihnachtsmarkt an diesem Montag unter der 3G-Regel. Dafür wurde ein Bauzaun errichtet, der sicherstellt, dass nur genesene, geimpfte und getestete Personen Zutritt zum Markt bekommen. Außerdem gilt hier eine Abstands- und Maskenpflicht. Auf Glühwein müssen die Besucher nicht verzichten, so der Betreiber des Dessauer Adventmarkts, Dirk Merkel:

Bildrechte: dpa Es wird Glühwein geben, denn unsere Besucher sind in der Regel ordentliche und vernünftige Menschen.

Der Markt in Lutherstadt Wittenberg beginnt auch an diesem Montag. Hier gibt es keine 3G-Regeln im Freien, dafür aber Abstands- und Maskenpflicht. Die Märkte finden aber nicht überall in Sachsen-Anhalt statt: Wernigerode und Aschersleben haben ihre abgesagt. Eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt findet ihr hier.

Bildrechte: Nicky Scholz/MDR In Eisenach und Gotha empfangen die Weihnachtsmärkte ab diesem Montag Gäste. Beim Besuch des Marktes in Eisenach gilt Maskenpflicht. Anders sieht es beim größten Weihnachtsmarkt des Bundeslandes aus: In Erfurt wurde der Markt auf dem Domplatz in drei verschiedene Bereiche unterteilt. Hier dürfen sich jeweils höchstens 2.000 Menschen aufhalten. In allen drei Städten gilt außerdem die 2G-Regel. Ausnahmen gibt es hier für Kinder und Jugendliche, die mit einem tagesaktuellen Antigen-Schnelltest oder einem Nachweis über die Teilnahme an regelmäßigen Testungen an Schulen. Weimar will am Dienstag mit seinem Weihnachtsmarkt starten.