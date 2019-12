Weihnachtsmänner dringend gesucht!

Die Nachfrage ist groß. Viele Familien wollen am Heiligabend Besuch vom Weihnachtsmann. Oft übernehmen Studenten den Job, aber inzwischen finden sich kaum noch welche, die sich an den Feiertagen ein Kostüm überstreifen wollen. In Mitteldeutschland gibt es auch nur noch zwei studentische Arbeitsvermittlungen, die Darsteller vermitteln, und zwar in Dresden und in Freiberg. Die Dresdner Vermittlung www.weihnachtsmann-dresden.de hat aktuell 40 Weihnachtsmänner in der Kartei, die aber alle schon ausgebucht sind. Vermittlerin Luzia Franke hofft, dass sich in den nächsten Tagen noch Studenten melden.