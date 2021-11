So weit seid ihr schon mit den Weihnachtseinkäufen

Und tatsächlich ist sie in den Kommentaren in der Minderheit. Die meisten von euch haben in diesem Jahr früher angefangen und können sich jetzt entspannt zurücklehnen und auf das Weihnachtsfest warten. "Früher anfangen" ist in diesem Jahr wohl auch das Stichwort.

Die Störungen in den Lieferketten wirken sich auch auf den Spielwaren-Einzelhandel aus. Ebenso die gestiegenen Frachtkosten. Hersteller haben schon Preisanpassungen vorgenommen. Nicht selten verschiebt sich der Liefertermin von Produkten. Wir rechnen in diesem Jahr mit keiner Entspannung an der Lieferfront.

In diesem Jahr könnte es sich also auszahlen, die Geschenke im Laden nebenan zu kaufen. Wenn ihr trotzdem versuchen wollt, sie online zu bestellen, dann könnte der Black Friday am 26. November euch sehr gelegen kommen. Bei einigen Produkten können Schnäppchenjäger an diesem Tag tatsächlich glücklich werden. Vor allem bei Elektrogeräten und Spielekonsolen kann man auf hohe Rabatte hoffen. Aber Vorsicht: Unser Gehirn macht uns manchmal was vor.