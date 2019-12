Weihnachten mit MDR JUMP

Wir sind große Weihnachtsfans: Unser Studio ist festlich oder zumindest "auffällig" geschmückt und an ein paar Stellen im Programm bringen wir Euch mit "Last Christmas" und anderen Weihnachtshits in Stimmung. Natürlich wollen wir auch mit Euch gemeinsam feiern: Mit der MDR JUMP Weihnachtsmarkttour besuchen wir einige der schönsten Märkte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit dabei sind Madeline Juno, Jonas Monar, Philipp Dittberner, Millé, Selina Mour, Carole Curty und natürlich "unser" No Angel Jessica Wahls. Auf den letzten Drücker hat sich noch die kleine Gemeinde Thierschneck aus dem Saale-Holzland-Kreis einen Platz auf der Tourliste gesichert. Auch dort verlosen wir natürlich eine Xbox One X als Hauptgewinn und jede Menge kleine Weihnachtsüberraschungen. Wer nicht mit uns feiern und gewinnen kann, muss nicht traurig sein. Hinter den Türchen unseres Adventskalenders verstecken sich jeden Tag tolle Gewinne wie Smartphones, Hörspielboxen und Konzertkarten.