Tierische Adventsgefahren - Wenn Hund, Katze & Co. die Weihnachtsdeko fressen

In der Adventszeit glitzert, funkelt und leuchtet es, ungewohnte, leckere Gerüche ziehen durch Haus oder Wohnung. Für Haustiere ist das alles sehr spannend und aufregend und kann leider auch zur großen Gefahr werden. Jetzt solltest du einmal mehr hinschauen, was dein Vierbeiner so alles anstellt. Fängt er nämlich an, die Deko oder Naschereien zu verspeisen, musst du schnell handeln.

Pfoten weg von Schokolade

Gefahrenquelle Nr. 1 für Hunde und Katzen ist tatsächlich Schokolade. Die besteht aus mehr oder weniger viel Kakao. Und der im Kakao enthaltene Stoff Theobromin ist giftig für die Tiere. Max-Ulrich Röcker, Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere aus Jena erklärt im MDR JUMP-Gespräch:

Hier gilt eine entsprechende Faustregel: Eine Tafel Zartbitterschokolade bei einem 5 Kilo schweren Hund könnte tödlich sein. Je höher der Kakaoanteil, desto gefährlicher.

Hat dein Hund oder deine Katze Schokolade gefressen, kann es zu folgenden Vergiftungserscheinungen kommen:

Bildrechte: imago images / Panthermedia Tier wird unsicher

Zittern und Speicheln

kann nicht mehr ordentlich stehen

Würgereiz

All das können Anzeichen sein, es sind aber unspezifische Anzeichen, die auch bei anderen Krankheiten auftreten können, erklärt der Tierarzt. Im besten Fall findet man die entsprechende Schokoladen-Verpackung und dann ab zum Tierarzt. Der wird sofort Erbrechen einleiten, um das, was noch im Magen ist, möglichst schnell herauszubekommen.

Rosinen können Nierenversagen auslösen

Bildrechte: imago images / Christine Roth Auch Stollen oder anderes Gebäck, das Rosinen enthält, ist definitiv nichts für Haustiere. Hunde und Katzen reagieren auf die in Rosinen enthaltene Oxalsäure. Die kann bei den Tieren zu Nierenversagen führen. Fünf Rosinen pro Kilogramm Körpergewicht können problematisch sein, sagt Tierarzt Röcker. Man merkt das vor allem nicht sofort, die Wirkung auf die Nieren setzt etwas verzögert ein. Es kann zu Erbrechen, Durchfall und Magenkrämpfen kommen. Wenn du vermutest, dass dein Tier Rosinen gefressen hat, solltest du ganz schnell zum Tierarzt. Der wird, wie bei Schokolade versuchen, das Gefressene aus dem Magen herauszubekommen. Da durch Rosinen die Nieren angegriffen werden können, ist es möglich, dass dein Liebling ein paar Tage stationär aufgenommen werden muss, um mit Infusionen wieder fit gemacht zu werden.

Lametta & Co. – gefährliches Spielzeug

Bildrechte: Colourbox.de Vor allem Katzen lieben glitzerndes Lametta, aber auch Weihnachtsbaumkugeln oder Geschenkverpackungen. Sogar kleines Puppenhausspielzeug finden Tierärzte regelmäßig zu Weihnachten in den Mägen von Hunden und Katzen. Volker Jähnig, Fachtierarzt aus Leipzig rät besonders Besitzern von jungen Hunden, die Herausgabe von Fremdkörpern vor Weihnachten zu trainieren.

Der Hund muss sich daran gewöhnen, dass ihm der Besitzer auch mal in die Schnauze fasst, um Dinge wieder herauszuholen und man muss mit ihm Ablegen üben, von Sachen, die er im Maul hat.

Bildrechte: imago images / Panthermedia Lametta kann aus zwei Gründen sehr gefährlich werden: Einmal bildet es sich im Magen zu einem Knäuel und kann nach ein paar Tagen zu einem Darmverschluss führen. Zum zweiten kann Lametta, wenn es scharfkantig ist, den Darm an vielen kleinen Stellen aufreißen. Du musst auf jeden Fall zum Tierarzt, wenn dein Vierbeiner Deko verschlungen hat. Der Arzt kann beim Röntgen sehen, ob es möglich ist, den Fremdkörper ohne Operation herauszuholen. Falls nicht, ist eine OP innerhalb von 24 Stunden notwendig.

Zusätzliche Gefahrenquelle: elektrische Lichterketten

Auch Lichterketten können für Verletzungen sorgen, sind aber eher für Kaninchenbesitzer ein Thema. Wenn die Tiere so ein Kabel zerbeißen, kann es zu einem Stromschlag kommen, was man an Verbrennungen im Gesicht sehen kann. Das wird dann ein Fall für den Tierarzt. So ein Stromschlag kann auch tödlich enden, warnt Tierarzt Max-Ulrich Röcker.

Hier gibt es Hilfe