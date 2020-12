Fernsehkoch verrät die besten Weihnachtsmenü-Rezepte zum Nachkochen

Gänsebrust

Zutaten für 4 Portionen:

1 Gänsebrust mit Haut und Knochen 1-1,2 kg

150g gepellte Zwiebeln

100g geschälte Möhren

1-2 Äpfel

5 Gewürznelken

0,1 l Apfelsaft

Salz

weißer Pfeffer

1 Stück Zimtstange

4 EL Ahornsirup

½ TL gemahlener Zimt

1 Messerspitze gemahlene Gewürznelken

1 EL Stärkepuder

100ml Geflügelfond



Zubereitung:

Die Äpfel waschen, das Kerngehäuse entfernen und wie auch die Zwiebeln und die Möhren in grobe Würfel schneiden. Alles zusammen mit dem Stück Zimtstange und den Gewürznelken vermischt auf ein tiefes Backblech verteilen und mit dem Apfelsaft und etwas Wasser angießen. Die Gänsebrust waschen, trocken tupfen und mit Salz und weißem Pfeffer würzen, mit auf das Backblech legen und im vorgeheizten Ofen bei 175°C etwa 1 ½ Stunden garen. Nach der Hälfte der Garzeit wird die Temperatur auf 200°C erhöht. Etwa 10 Minuten vor Ende der Garzeit beginnt man die Gänsebrust mit einer Glasur aus Ahornsirup, gemahlener Nelke und gemahlenem Zimt in kurzen Abständen zu bepinseln. Ist die Gänsebrust schön glasiert und gar, nimmt man sie aus dem Bratensatz, seiht den Fond ab und gibt den Geflügelfond dazu. Die Stärke mit etwas Wasser oder Rotwein verrühren und den etwas reduzierten Fond damit binden. Mit Salz und Pfeffer nachschmecken und die tranchierte Gänsebrust damit saucieren.



Gotano-Rotkohl

Zutaten für 4 Portionen:

500g Rotkohl

80g gepellte Zwiebeln

2 Lorbeerblätter

4 Nelken

1 säuerlicher Apfel

4 EL Gänseschmalz

1 El Zucker

3 EL Weißweinessig

Salz

Pfeffer

1 TL Speisestärke

8cl Gotano-Wermut



Zubereitung:

Vom Rotkohl die äußeren Blätter entfernen und den Strunk keilförmig herausschneiden. Den Kohl in dünne Streifen schneiden. Die Zwiebeln würfeln. Lorbeerblätter und Nelken in 1/2 Zwiebel stecken. Apfel schälen, vierteln und entkernen. Anschließend in dünne Scheiben schneiden. Das Gänseschmalz in einem Topf erhitzen. Zwiebelwürfel darin andünsten. Kohl, Äpfel und Zucker zugeben und 5 Minuten unter Rühren mitdünsten. Mit Essig, Salz und Pfeffer würzen. Gewürzzwiebel zugeben, etwa 300ml Wasser zugießen. Zugedeckt aufkochen und bei milder bis mittlerer Hitze 45-60 Min. schmoren. Die Stärke mit 2 El Wasser verrühren und in den Kohl rühren. Kohl noch einmal aufkochen. Nochmals abschmecken, nachdem der Wermut untergerührt wurde. Besonders in der Weihnachtszeit gebe ich noch in feine Würfel geschnittenes Trockenobst dazu.