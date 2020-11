Ihr macht's euch hyggelig: Viele Wohnungen sind schon weihnachtlich geschmückt

Und wer noch nicht an das weihnachtliche Dekorieren denken will, entweder weil er oder sie sich an die Totensonntag-Regel halten will oder es noch viel zu viel Zeit ist, kann ja schon mal mit Backen anfangen. Diese weihnachtliche Aktivität ist nach unserem Wissen nicht von der Totensonntag-Regel betroffen. Schließlich brauchen die Plätzen und Stollen auch etwas Zeit, um ihr volles Aroma zu erlangen. Und kaum etwas verbreitet besser Stimmung als der Duft von frisch gebackenen Köstlichkeiten.