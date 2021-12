Es ist ganz klar: Die Stimmung der schönsten Zeit des Jahres liegt in der Luft. Es ist Weihnachtszeit. Das ist nicht nur an der leuchtenden Dekoration in den Wohnungen zu erkennen. Neben ganz viel Deko gibt es vor allem einige Leckereien aus den Küchen bei uns in Mitteldeutschland. Es ist also Zeit, die besten Weihnachtsplätzchen des Jahres und die leckersten gebrannten Mandeln zu machen. Wir haben hier für euch die besten Rezepte für die Weihnachtszeit, die dieses Jahr in keiner Küche fehlen sollten.