Lieferengpässe: Schnell Geschenke kaufen oder lieber warten?

Hier kann es vereinzelt auch zu Lücken in den Regalen kommen, so dass die Kunden auf Alternativprodukte ausweichen müssen.

Doch auch beim rechtzeitigen Kaufen von Geschenken, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen. Denn einige Händler verlangen aufgrund der schlechten Verfügbarkeit sehr hohe Preise für ihre Produkte. Panikkäufe sollten also vermieden werden. „Da gilt wie immer: Sich Zeit nehmen und vergleichen. Bei mehreren Anbietern und Preisvergleichssuchmaschinen“, erklärt Hummel weiter. Auf der sicheren Seite sind Kundinnen und Kunden, wenn sie in der Weihnachtszeit eine längere Rückgabefrist eingeräumt bekommen. Einige Händler bieten das an. Doch bei weitem nicht alle. Daher hat die Verbraucherzentrale Sachsen einen konkreten Wunsch: