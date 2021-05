Diese Veranstaltungen finden trotz WGT-Absage in Leipzig statt

Eigentlich ist Pfingsten in Leipzig traditionell schwarz. Jedes Jahr kommen tausende von Wave und Goth-Fans nach Leipzig zum Wave-Gotik-Treffen . Dieses Jahr muss es nun aber schon zum zweiten Mal wegen Corona ausfallen. Einige Fans haben aber angekündigt, der Pandemie trotzen zu wollen und trotzdem nach Leipzig zu kommen.

Außerdem soll es ein paar Events auch ohne offizielles Festival drumherum geben. Allerdings in Eigeninitiative der Besucher oder von externen Veranstaltern. So soll etwa das traditionelle viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park am Freitagnachmittag stattfinden.