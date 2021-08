Ärger mit Waschbären: Lebendfallen als Lösung?

Der Waschbär macht es sich bei uns in Deutschland so richtig gemütlich. Vor allem in unseren Gärten finden die Tiere schnell und einfach Nahrung. In einigen Orten kann man sich daher kostenlose Lebendfallen ausleihen. Die Tierschützer von PETA sehen das aber eher kritisch.