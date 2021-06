Was tun, wenn ein Waschbär im Garten sein Unwesen treibt?

Hauptinhalt

Ein Kleingärtner in Leipzig hat versucht, einen Waschbären in einer Badewanne zu ertränken, um sich von der Plage zu befreien. Das ist definitiv nicht die richtige Lösung. Doch wie wird man die Tiere am besten los?