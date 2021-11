Was tun, wenn der Notruf ausfällt?

Am Donnerstagmorgen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe amtliche Gefahrendurchsagen verbreitet: Die Notrufnummern 110 und 112 funktionieren nicht. Betroffen waren die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie die Großstädte Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt am Main. Aber auch in Sachsen und Thüringen waren die Rettungsdienste zeitweise nicht zu erreichen. Für Mitteldeutschland gibt es mittlerweile wieder eine Entwarnung. Die Ursache für die Störung ist allerdings noch nicht bekannt. Was macht man nun also in einer Notfallsituation, wenn der Notruf nicht funktioniert?