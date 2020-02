Thema Fasten: Das sagt der Arzt dazu

Was kann sich in den sieben Wochen durch das Fasten verändern?

Bei Rauchern kann es zum Beispiel sein, dass die sogenannten "Leukozyten", die weißen Blutkörperchen diskret erhöht sind. Und das gucken wir jetzt heute mit der Blutabnahme, ob das so ist. Und dann gucken wir mal in sieben Wochen, ob das immer noch so ist oder ob sich das schon wieder normalisiert hat.

Beim Fleisch könnte es sein, dass zum Beispiel die Cholesterinwerte sinken, insbesondere das schlechte Cholesterin: LDL Cholesterin. Außerdem könnte es auch noch zu einem Abfall der Harnsäuren kommen. Etwas anderes ist in sieben Wochen nicht zu erwarten, zum Beispiel beim B12 oder Eisen. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz.

Also insgesamt könnte es zu einer Verbesserung der Blutwerte kommen.