25 Jahre "Wannabe": Was machen die Spice Girls heute?

Wer muss bei den Zeilen "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends..." nicht sofort aufspringen und lostanzen? Gemeinsam haben die Spice Girls eine steile Karriere hingelegt: Drei Studioalben, elf Singles und 90 Millionen verkaufte Exemplare. Allein auf Spotify zählen sie aktuell über 600 Millionen Streams. Doch auch solo können die Frauen Erfolge nachweisen.