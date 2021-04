Hilft eine Pille wirklich gegen Liebeskummer?

"Liebeskummer lohnt sich nicht", heißt es in einem Schlager aus den Sechzigern. Und tatsächlich, das lähmende Gefühl nach dem Ende einer Beziehung kann einen ganz schön fertig machen. "Liebeskummer ist auch eine Entzugserscheinung", sagt der Single- und Beziehungscoach Eric Hegmann .

Welche Ressourcen man für den Umgang mit seinen Gefühlen hat und wie schnell man negative Gefühle in positive Gefühle umwandeln kann, spielt eine wichtige Rolle für den Umgang mit Liebeskummer. Genauso wie die Frage, welche Verletzungen es vielleicht früher schon gab.

Verletzungen in der Vergangenheit können dafür sorgen, dass neuer Liebeskummer noch schmerzhafter wird. Alte Erfahrungen verlangsamen den Heilungsprozess.

Immerhin, zwischen Mann und Frau gibt es beim Umgang mit Liebeskummer prinzipiell erstmal keine Unterschiede. Frauen hätten allerdings häufiger ein großes soziales Netz. Mit Freunden über seine Gefühle zu sprechen, helfe sehr, sagt Hegmann. Männer neigen laut dem Beziehungsexperten eher dazu, negative Gefühle in sich reinzufressen und sich mit Affären oder Alkohol zu betäuben.

Die Gefahr für Männer, nach einer Trennung an einer Anpassungsstörung oder einer Depression zu erkranken ist immer groß.

Eric Hegmann empfiehlt vor allem, erstmal alle Verbindungen zum Ex zu kappen. Auch in den sozialen Medien. Kontakt über Facebook und Co. könne Liebeskummer über Jahre verlängern, warnt er.