Warum wir selbstlos und ehrenamtlich handeln

Meins, meins, meins – von mega-egozentrischen Kleinkind bis zum gierigen Top-Manager scheint das ein Leitsatz des menschlichen Handelns zu sein. Doch nicht erst in der Corona-Pandemie haben viele von uns auch das genaue Gegenteil erfahren: Hilfsbereitschaft von Leuten, die man vielleicht kaum kennt, Unterstützung ohne Gegenleistung – das gibt es tattäglich unzählige Male bei uns in der Region.

Forscher sind schon lange auf der Suche nach Antworten auf die Frage, ob wir als Egoisten geboren werden, oder ob uns Selbstlosigkeit in die Wiege gelegt wurde. Für beide Theorien gibt es Indizien. Doch eine US-Studie aus dem vergangenen Jahr legt nun nahe: Kleinkinder - konkret getestet wurden Anderthalbjährige - können und wollen sehr wohl anderen helfen. Auch wenn sie nichts davon haben .

Der Psychologe Felix Warneken von der University of Michigan geht davon aus, dass die Hilfsbereitschaft von Kindern bereits mit der Geburt angelegt ist. „Die alte Sichtweise eines rein egoistischen Kindes, welches erst durch Sozialisation umprogrammiert werden muss, bevor es sich um andere kümmert, muss revidiert werden“, sagt er. Kleinkinder würden schon selbstloses Verhalten zeigen, bevor sie – etwa durch Anschauung in der Familie – ein komplexes Moralsystem erworben hätten.

Aber warum ist das so? Folgt man der reinen Lehre der Evolution, dann ist Selbstlosigkeit eigentlich nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich. Wenn allein die Regel „fressen oder gefressen werden“ gilt, macht es keinen Sinn, anderen zu helfen - schließlich sind das nur potenzielle Konkurrenten. Doch ist es so zum Glück in der Realität ja nicht. Wir spenden für wohltätige Zwecke, übernehmen Ehrenämter wie etwa im Sportverein, kaufen für betagte Nachbarn ein oder helfen einem Gestürzten im Bus wieder auf die Füße.